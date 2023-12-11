Galatasaray'dan Süper Kupa açıklaması: Televizyondan izler, kupayı alır döneriz

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Kopenhag karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

29 Aralık'ta Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçı için konuşan Metin Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Süper Kupa ile ilgili fikrimizi belirtmiştik. Hassasiyetimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'de oynanmasıydı ancak Suudi Arabistan da olur. Biz de televizyondan seyrederiz, kupayı alır döneriz. TFF'ye orada oynanması için onay vermedik ama zaten bu bizim onayımızı gerektiren bir durum değil. Burada karar verici olan TFF. Onları bu konu da dahil, çok fazla yıpratmamak lazım. Kararları her zaman bizim istediğimiz kararlar olmayabilir."