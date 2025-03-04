Galatasaray'dan TFF'ye Mourinho başvurusu

Jose Mourinho'nun maç sonu ifadeleri nedeniyle aldığı 4 maçık ceza, Tahkim Kurulu tarafından 2 maça düşürülmüştü.

Sabah'ta yer alan haberde, derbinin 4. hakemi Kadir Sağlam'ın raporuna göre Jose Mourinho, maçın hakemi Slavko Vincic'i argo bir ifade kullanarak övdü.

Mourinho'nun cezasının düşürülmesine itiraz eden Galatasaray'ın, Portekizli çalıştırıcının hakem odasındaki ifadelerini kağıda döküp TFF'ye itirazda bulunduğu belirtildi.

Başvuruda bu ifadelerin Kadir Sağlam tarafından rapor edilmesine rağmen Mourinho'nun sevk maddelerine göre daha az ceza aldığı vurgulandı.