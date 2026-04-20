Galatasaray’dan VAR tepkisi: Federasyonla kritik görüşme

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesinde önemli bir avantaj yakaladı.

Ancak maçta Galatasaray’ın kaydettiği bir golün VAR incelemesi sonucunda iptal edilmesi, sarı-kırmızılı camiada büyük tepkiye ve huzursuzluğa neden oldu.

Üç maçta iptal edilen goller TFF’ye taşındı

Orta hakemin son üç karşılaşmada da Galatasaray’ın gollerini VAR müdahalesiyle iptal etmesi üzerine, kulüp yönetimi konuyu federasyon masasına taşıdı. Ali Naci Küçük'ün haberine göre Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde federasyon yetkilileriyle temaslarda bulundu. Yazgan, sürecin ardından yaptığı açıklamada, “İptal edilen golü konuştuk, uyarılarda bulunduk” dedi.

“Art niyet arıyoruz”

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, arka arkaya gelen kararlarla ilgili tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi durduramayacaklar. Üç maçta ilgisiz bir şekilde golümüz iptal edildi. Bunlar neden hep Galatasaray’ın başına geliyor? Biz bunların arkasında art niyet arıyoruz. Her şeye rağmen 4 puan öndeyiz ve bu sezon da şampiyon olacağız. Derbiyi de kazanacağız, kalan dört maçta 12 puan toplayacağız" dedi.