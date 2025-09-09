  1. Ekonomim
Galatasaray'dan Victor Osimhen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Galatasaray, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in "ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama" tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

