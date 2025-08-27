Galatasaray'dan Wilfried Singo'ya rekor transfer bedeli! İstanbul'a geliyor

Galatasaray, Victor Osimhen ve Leroy Sane transferlerinin ardından 3. transferinde imza aşamasına geldi. Galatasaray yaptığı açıklamada "Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır." dedi.

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un ısrarı ile listeye alınan 24 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper Wilfried Singo'yu kadrosuna kattı. Singo'nun bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Fransız basını rekor trasfer ücretini yazdı

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Galatasaray'ın Singo transferi için Monaco'ya bonuslarla birlikte toplam 35 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 4+1 yıllık sözleşme imzalanacak.