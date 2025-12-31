Galatasaray'ın acı kaybı: Gökmen Özdenak hayatını kaybetti
Galatsaray'ın futbolcu ve spor yorumcusu Gökmen Özdenak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Galatasaray'ın efsane futbolcuları arasında yer alan eski milli futbolcu Gökmen Özdenak'tan acı haber geldi.
Geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan Gökmen Özdenak, tedavi gördüğü hastanedeyapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 78 yaşında hayatını kaybetti. Özdenak'ın vefatı, spor camiasını, sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu.
Gökmen Özdenak kimdir?
Futbolseverlerin Telegol programıyla tanıdığı Gökmen Özdenak profesyonel futbol kariyerine 1965 yılında İstanbulspor'da başladı. Özdenak 67 yılında transfer olduğu Galatasaray'da 13 yıl forma giydi.
Efsane futbolcu, Galatasaray ve İstanbulspor'un eski futbolcularından ve eski milli kalecilerden Yasin Özdenak'ın abisi.
Spor yazarlığının yanı sıra uzun yıllar farklı TV Kanallarında yayınlanan Telegol isimli programda yorumculuk yaptı.