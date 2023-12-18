Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde rakibi belli oldu
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Sparta Prag oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belirlendi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'ndeki kura çekimi sonucunda Galatasaray, son 16'ya yükselmek için play-off turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonda grup maçlarının ardından play-off turu kura çekimi yapıldı.
Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off'larına katılmaya hak kazanan Galatasaray, kurada Çekya'nın Sparta Prag takımı ile eşleşti. Galatasaray, ilk maçını evinde, rövanşı ise deplasmanda oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda; ilk maçlar 15 Şubat 2024, rövanş maçları ise 22 Şubat 2024'te oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri şu şekilde:
Galatasaray-Sparta Prag (Çekya)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Olimpik Marsilya (Fransa)
Feyenoord (Hollanda)-Roma (İtalya)
Benfica (Portekiz)-Toulouse (Fransa)
Braga (Portekiz)-Karabağ (Azerbaycan)
Lens (Fransa)-Freiburg (Almanya)
Milan (İtalya)-Rennes (Fransa)
Young Boys (İsviçre)-Sporting Lizbon (Portekiz)