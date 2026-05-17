Galatasaray’ın efsane isimleri UEFA Kupası zaferinin yıl dönümünde bir araya geldi

UEFA Kupası şampiyonluğunun, sarı-kırmızılı camia için çok kıymetli olduğunu belirten Dursun Özbek, "Bugün bildiğiniz gibi UEFA Kupası'nı kazanmamızın 26’ncı yılı. Galatasaray'ın önemli zaferlerinden birisi olan UEFA Kupası için her sene 17 Mayıs'ta bu başarıda emeği geçen efsanelerimizle buluşuyoruz. Bugün özellikle başkanıma, hocama ve kaptanıma çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadılar ve buraya geldiler. Bugünün anısına beraber olacağız, hatırlarımızı paylaşacağız. Onlara teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın bundan sonraki Avrupa zaferleri için bu tarz buluşmalar, bize destek veriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Faruk Süren. Bir kupa alınacaksa yine onu Galatasaray kazanacaktır

Avrupa’da bir kupa kazanılacaksa onu yine Galatasaray’ın kazanacağını belirten kulübün eski başkanlarından Faruk Süren "26 sene önce ilk defa bir Türk takımı UEFA Kupası'nı kazanmıştı. 26 yıllık süre içinde bir, iki kere daha Galatasaray'ın bu işi yapmasını umut ediyorduk ama olmadı. Bundan sonra eminim ki bir kupa alınacaksa yine onu Galatasaray kazanacaktır. Bizi topladığı için, hatırladığı için başkana teşekkür ediyoruz. Sayesinde hem kaptanım Bülent Korkmaz hem de teknik direktörümüz imparator Fatih Terim burada" dedi.

Fatih Terim: Ümit ederim ki Galatasaray kendi rekorunu kendi kıracaktır

Galatasaray’ın elinde bulunan üst üste şampiyon olma rekorunu yine sarı-kırmızılı kulübün kıracağına inandığını belirten Fatih Terim, "Başkanımın dört yıllık periyot içerisindeki başarısını tebrik ediyorum. Yönetimi de tebrik ediyorum. Daha önceden öğrencim, şimdi de meslektaşım olan Okan Buruk'a gönül dolusu tebriklerimi yolluyorum. Ümit ederim ki Galatasaray, kendi rekorunu kendi kıracaktır. Galatasaray, o güçtedir" ifadelerini kullandı.

‘Sevincimi tarif edememiştim'

UEFA Kupası’nın kazanılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Terim, “O gün görünüşte bu kupayı kaldıran kaptanımız ve takımımız gibi gözükebilir. Esasında o kupayı kaldıran Galatasaray'ın kendi değerleridir. Taraftarıyla, camiasıyla, lisesiyle, futbol takımıyla ve yönetimiyle bu kupa kaldırılmıştır. Bulunduğumuz yer de tarihi bir yer. Burası bir okul değil, bir fikir yeri. Zaten Galatasaray'ın genlerinde olan Avrupa başarısı gelmiştir. Bu başarı hep beraber çalışan ve hep beraber inananların yürüyüş şeklidir. O gün emeği geçen herkesi ve taraftarları tebrik ediyorum. Hiçbir ciddi başarı tesadüf değildir. UEFA Kupası zaferi, 4 senelik bir çalışmanın ve beraber inanmanın başarısıdır. UEFA Kupası'ndan sonra ne dediğimi hatırlıyorum. 'Çocuğum olmuş gibi hissediyorum.' dedim. Sevincimi tarif edememiştim. 26 yılda bu başarının ne kadar önemli olduğu da anlaşılmıştır. Bu başarıda emeği geçen futbolculara bu güzel kupayı ülkeye getirdikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bülent Korkmaz: O sevgi ve saygıyı hala görüyoruz

Sarı-kırmızılı futbol takımının eski kaptanlarından Bülent Korkmaz da o dönem yakalanan başarının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Korkmaz, “Başkanımız Faruk Süren'in de dediği gibi Avrupa kupasını ülkeye ilk olarak Galatasaray Kulübü getirmiştir. Bunun mutluluğunu 26 sene geçmesine rağmen yaşıyoruz. O sevgi ve saygıyı hala görüyoruz. İnşallah Galatasaray'ın bundan sonraki hedefi UEFA Şampiyonlar Ligi kupası olur. İnşallah en kısa sürede bu kupayı da kaldırırız. Böylece ne kadar büyük bir kulüp ve camia olduğumuzu gösteririz” dedi.