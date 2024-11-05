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Galatasaray'ın forma sırt sponsoru Pasifik Holding oldu: İşte anlaşma bedeli

Galatasaray, futbol A takımının 2024-2025 sezonu için forma sırt sponsorluğu için Pasifik Holding ile 125 milyon TL'lik anlaşma imzaladığını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Galatasaray'ın forma sırt sponsoru Pasifik Holding oldu: İşte anlaşma bedeli
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Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, "Şirketimiz ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat AŞ arasında, Galatasaray Futbol A Takımımızın forma sırtı reklamında Pasifik Holding markasının kullanılması konusunda, 2024-2025 sezonu için yeni sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. 2024-2025 sezonu için toplam sponsorluk bedeli 125.000.000TL+KDV olarak belirlenmiştir." denildi.

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