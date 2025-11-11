  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Galatasaray'ın genç futbolcusu Metehan Baltacı'dan açıklama: Kendi takımımın maçına bahis oynamadım
Takip Et

Galatasaray'ın genç futbolcusu Metehan Baltacı'dan açıklama: Kendi takımımın maçına bahis oynamadım

Bahis soruşturmasında adı geçen isimler arasında yer alan Galatasaray'ın genç futbolcusu Metehan Baltacı geçmişte bahis oynadığını ifade etti. Baltacı kendi takımının maçlarına ise oynamadığını vurgulayarak, "Yıllar önce, konunun ciddiyetini idrak edemeyecek şekilde bir bahis işlemi yaptım. Sonrasında bunun sporculuk duruşuna yakışmayacağını düşündüğüm için bu durumu sonlandırdım. Belirtmek isterim ki bu işlem formasını giydiğim takımların maçlarıyla ilgili olmamıştır" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Galatasaray'ın genç futbolcusu Metehan Baltacı'dan açıklama: Kendi takımımın maçına bahis oynamadım
Takip Et

Bahis soruşturması kapsamında tedbirli olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Galatasaray'ın 23 yaşındaki genç oyuncusu Metehan Baltacı, formasını giydiği hiçbir takımın maçına "bahis" oynamadığını belirtti.

"Daha dikkatli davranacağıma tüm futbol kamuoyu önünde söz veriyorum"

Instagram hesabından açıklama yayımlayan Metehan Baltacı, şu ifadeleri kullandı:

"Adımın, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen disiplin sürecinde geçmesi üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek isterim.

Bugüne kadar sahada her zaman emeğimle, azmimle ve mücadelemle var olmaya çabaladım. Formasını giydiğim her kulübe ve taraftarlarına karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmeye gayret ettim.

Yıllar önce, konunun ciddiyetini idrak edemeyecek şekilde bir bahis işlemi yaptım. Sonrasında bunun sporculuk duruşuna yakışmayacağını düşündüğüm için bu durumu sonlandırdım.

Belirtmek isterim ki bu işlem formasını giydiğim takımların maçlarıyla ilgili olmamıştır. Futbolun adaletine güvenen bir sporcuyum ve bu gerçeğin bir an önce ortaya çıkacağına inanıyorum.

Adımın böyle bir konuyla gündeme gelmesinden dolayı çok üzgünüm.

Özellikle belirtmek isterim ki bugünden sonra yaşamımın her alanında daha dikkatli davranacağıma tüm futbol kamuoyu önünde söz veriyorum."

Futbolda bahis soruşturması | Necip Uysal adliyeye geldiFutbolda bahis soruşturması | Necip Uysal adliyeye geldiSpor
Son dakika Beşiktaş'tan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklamaSon dakika Beşiktaş'tan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklamaSpor
PFDK'ya sevk edilmişti: Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklamasıPFDK'ya sevk edilmişti: Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklamasıSpor
Spor
Futbolda bahis soruşturması genişliyor: Sıra teknik adam ve başkanlarda
Futbolda bahis soruşturması genişliyor: Sıra teknik adam ve başkanlarda
Bahis soruşturması futbol hisselerini etkiledi
GÜNE NASIL BAŞLADI?
Futbolda bahis soruşturması | Necip Uysal adliyeye geldi
Futbolda bahis soruşturması | Necip Uysal adliyeye geldi
TFF 57. madde nedir? Bahis cezası ne kadar? (2025)
TFF 57. madde nedir? Bahis cezası ne kadar? (2025)
Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı açıklaması
Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı açıklaması
Son dakika Eren Elmalı, İzzet Çelik ve Ege Albayrak aday kadrodan çıkarıldı
3 futbolcu Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı!