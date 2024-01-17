Galatasaray'ın ilgilendiği isim Daichi Kamada kimdir?
Ara transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden biri de Japon oyuncu Daichi Kamada oldu. Galatasaray'ın Daichi Kamada'yı gündemine almasıyla birlikte futbolseverler Kamada hakkında araştırmalara başladı. Peki, Daichi Kamada kimdir? İşte detaylar…
Japon orta saha oyuncusu Daichi Kamada ara transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine aldığı isim oldu. Bununla birlikte Japon oyuncu hakkında araştırmalar arttı. Daichi Kamada kimdir? İşte detaylar…
Daichi Kamada kimdir?
Daichi Kamada 5 Ağustos 1996'da Japonya'da doğmuştur.
Lazio takımında forvet pozisyonunda görev yapan Japon millî futbolcunun, profesyonel kariyerine 2015 yılında Sagan Tosu kulübünde başladı.
Başarılı futbolcu 27 yaşında ve 184 cm boyundadır. Eintracht Frankfurt'la sözleşmesi sona erdikten sonra Lazio'ya imza attı. Bu sezon 22 maçta süre alan Kamada, bu maçlarda 1 gol ve 1 asist kaydetmiştir.