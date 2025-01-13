Galatasaray'ın İlkay Gündoğan için teklif ettiği rakam ortaya çıktı
Galatasaray Kulübü, daha önce de gündemine aldığı İlkay Gündoğan için bir kez daha harekete geçti. İngiliz basını, Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusunu için yaptığı teklifi duyurdu.
Trendyol Süper Lig’de üst üste 3. şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, transferde gaza bastı. Orta saha pozisyonu için bir süredir gündemine İlkay Gündoğan’ı alan sarı-kırmızılıların, gurbetçi oyuncuya yaptığı teklifi İngiliz basını duyurdu.
The Sun’da yer alan habere göre; Galatasaray, İlkay Gündoğan’a haftalık 150 bin sterlin önerdi. Haberde, sarı-kırmızılıların 2 sezonluk bir teklif yaptığı kaydedildi.
Manchester City’de yeni sözleşme uzatması halinde bu rakamı almasının imkansız olduğu kaydedildi. Ancak 35 yaşındaki oyuncunun, istersen Pep Guardiola’nın ekibine katılabileceği belirtildi.
3 golle katkı verdi
İlkay Gündoğan, sezon başı yeniden katıldığı Manchester City’de şu ana kadar 26 resmi maça çıkarken 1661 dakika sahada kaldı. Deneyimli oyuncu, bu sürelerde 2 gol ve 1 asist üreterek takımına toplamda 3 gollük katkı verdi.