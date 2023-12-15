  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu
Takip Et

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları tamamlandı. Alınan sonuçlarla birlikte, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de belli oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu
Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları, oynanan müsabakalarla tamamlandı. Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitirerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek Galatasaray'ın da muhtemel rakipleri belli oldu.

Grubunu lider bitirerek direkt son 16'ya kalan takımlar;

West Ham

Brighton

Rangers

Atalanta

Liverpool

Villarreal

Slavia Prag

Bayer Leverkusen

Grubunu ikinci bitiren ve Galatasaray'ın muhtemel rakibi olan takımlar;

Freiburg

Marsilya

Sparta Prag

Sporting

Toulouse

Rennes

AS Roma

Qarabag

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitirerek UEFA Avrupa Ligi'nde son 32'ye kalan takımlar;

Galatasaray

Lens

Braga

Benfica

Feyenoord

AC Milan

Young Boys

Shakhtar

Kura çekimi 18 Aralık'ta 

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada bitiren Galatasaray, Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunun kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Bu turda ilk maçlar 15 Şubat'ta, rövanş maçları ise 22 Şubat'ta oynanacak.

MKE Ankaragücü, PFDK'nın cezasına itiraz edecekMKE Ankaragücü, PFDK'nın cezasına itiraz edecekSpor

 