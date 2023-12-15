Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları tamamlandı. Alınan sonuçlarla birlikte, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları, oynanan müsabakalarla tamamlandı. Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitirerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek Galatasaray'ın da muhtemel rakipleri belli oldu.
Grubunu lider bitirerek direkt son 16'ya kalan takımlar;
West Ham
Brighton
Rangers
Atalanta
Liverpool
Villarreal
Slavia Prag
Bayer Leverkusen
Grubunu ikinci bitiren ve Galatasaray'ın muhtemel rakibi olan takımlar;
Freiburg
Marsilya
Sparta Prag
Sporting
Toulouse
Rennes
AS Roma
Qarabag
Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitirerek UEFA Avrupa Ligi'nde son 32'ye kalan takımlar;
Galatasaray
Lens
Braga
Benfica
Feyenoord
AC Milan
Young Boys
Shakhtar
Kura çekimi 18 Aralık'ta
Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada bitiren Galatasaray, Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunun kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Bu turda ilk maçlar 15 Şubat'ta, rövanş maçları ise 22 Şubat'ta oynanacak.