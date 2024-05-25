Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda gerginlik çıktı
Galatasaray'ın olağan seçimli genel kurulu yapıldığı Galatasaray Lisesi'nin önüne kısa süreli gerginlik çıktı. Tartışmanın büyümesi çevredekilerin dahil olmasıyla engellendi.
Süper Lig devi Galatasaray'ın olağan seçimli genel kurulu gerçekleştiriliyor. Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başladı. Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışıyor.
Gerginlik çıktı
Galatasaray Lise bahçesinde gerginlik yaşandı. Birkaç saniye süren tartışma çevredekilerin dahil olmasıyla daha da büyümeden sona erdi.