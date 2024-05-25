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Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda gerginlik çıktı

Galatasaray'ın olağan seçimli genel kurulu yapıldığı Galatasaray Lisesi'nin önüne kısa süreli gerginlik çıktı. Tartışmanın büyümesi çevredekilerin dahil olmasıyla engellendi.

Haber Merkezi
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Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda gerginlik çıktı
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Süper Lig devi Galatasaray'ın olağan seçimli genel kurulu gerçekleştiriliyor. Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başladı. Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışıyor.

Gerginlik çıktı

Galatasaray Lise bahçesinde gerginlik yaşandı. Birkaç saniye süren tartışma çevredekilerin dahil olmasıyla daha da büyümeden sona erdi.