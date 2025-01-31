Galatasaray'ın rakibi AZ Alkmaar oldu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off’taki rakibi belli oldu. Avrupa Ligi’nde Ajax mağlubiyetiyle ilk 8 şansını kaybeden sarı-kırmızılılar, play-off kurasına katıldı. Puan sıralamasına göre yapılan kura çekimi sonucunda Galatasaray’ın play-off turunda AZ Alkmaar ile eşleşti.

Son 16 turu muhtemel rakipleri

Sarı-kırmızılılar, ilk play- maçına 13 Şubat 2025 tarihinde çıkacak. Play-off maçları rövanş usulü oynanırken ikinci mücadele 20 Şubat’ta olacak. Galatasaray, play-off turunu geçmesi durumunda Manchester United veya Tottenham ile son 16 turunda karşı karşıya gelecek.

Maç tarihleri belli oldu

Play-off karşılaşmaları belirlenen takvime göre rövanş usulü oynanacak. Play-off’ta ilk maçlar 13 Şubat’ta ikinci karşılaşmalar ise 20 Şubat 2025 tarihinde oynanacak. Son 16 turu maçları Mart ayında çeyrek final maçları ise Nisan ayında oynanacak.