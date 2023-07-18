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Galatasaray’ın rakibi Zalgiris

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi, Litvanya ekibi Zalgiris oldu.

Haber Merkezi
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Golsüz biten ilk maçın rövanşında Struga'yı 2-1 yenen Zalgiris, 2. eleme turunda Galatasaray ile eşleşti. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 1. eleme turu rövanşları, Struga-Zalgiris karşılaşmasıyla başladı. Kuzey Makedonya'nın Struga takımı, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Zalgiris'i konuk etti. Ev sahibi ekip, Ibraimi'nin penaltıdan attığı golle 76. dakikada öne geçti. Fakat Zalgris, Kendysh'in 78 ve Radic'in (kendi kalesine) 84. dakikadaki golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Zalgiris böylece 2. eleme turunda Galatasaray ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, ilk maçı 26 Temmuz'da deplasmanda, 2 Ağustos'taki rövanşı ise sahasında oynayacak.