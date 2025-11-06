  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 ihtimali yüzde kaç? İşte istatistiksel karşılığı
Takip Et

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 ihtimali yüzde kaç? İşte istatistiksel karşılığı

Galatasaray'ın Ajax deplasmanında da 3 puanı hanesine yazdırmasından sonra ilk 8 hedefi yeniden belirdi. Direkt olarak ikinci aşamaya geçmeyi sağlayan ilk 8 için Galatasaray'ın ihtimali nedir? İşte istatistiksel karşılığı

Göktuğ Efil
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 ihtimali yüzde kaç? İşte istatistiksel karşılığı
Takip Et

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk temsilcimiz Galatasaray, ilk maçtaki mağlubiyetin ardından 3 maçını da kazanarak 9 puanla 9'uncu sırada yer alıyor. Hal böyle olunca direkt olarak ikinci aşamaya geçmenin kapısını aralayacak ilk 8 hayalleri ortaya çıkmaya başladı. Peki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 ihtimali yüzde kaç? Ülke puanı isimli hesap yine istatistiklere göre bu hesaplamaları yaptı. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 ihtimali:

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 ihtimali yüzde kaç?

Devler liginde sezonun yarısını geride bıraktık. Bu sonuçların ardından temsilcimiz Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali %10'a dayandı.

Galatasaray'ın 9-24 arasında yer alma ihtimali %89,4 iken; elenme ihtimali ise sadece binde 6.

Bugün oynanan maçların ardından 16 puanın ilk 8 hesaplarında kritik sınır olacağını öngörüyoruz.

Geçen sezon 16 puan alan 3 takım da ilk 8 içinde yer almayı başarmıştı.

18 puan --> %99,2

17 puan --> %92,4

16 puan --> %51,9

15 puan --> %11,9

14 puan --> %0,8

Şampiyonlar Ligi'ni yakından takip edenler geçen sezon 11 puan ile ilk 24'e kalamayan takımlar olduğu için bu sezon da puan barajının aynı olacağını varsayıyor.

Fakat bu sezon şimdiye kadar alınan skorlar ve kalan maçlar dikkate alındığında 9 puanın ilk 24 için yeterli olacağı bir senaryoya doğru gidiyoruz.

Tabi ki burada son hafta maçlarında takımların kendilerini garanti altına alıp beraberliğe oynama gibi durumlar ihtimallerde değişiklik yapabiliecek olsa da 9 puan büyük oranda ilk 24 için yeterli olacak gibi görünüyor.

9 puanla ilk 24 ihtimali gerçekleştirdiğimiz 10 bin simülasyona göre: %89,45

 

Spor
Futbolda bahis skandalı büyüyor! 45 TFF temsilcisi bahis oynadığını kabul edip istifa etti!
SON DAKİKA
Galatasaray, Ajax galibiyetiyle kasayı doldurdu: İşte elde edilen güncel gelir
Galatasaray, Ajax galibiyetiyle kasayı doldurdu: İşte elde edilen güncel gelir
Galatasaray, Ajax'ı devirdi, UEFA ülke puanı güncellendi: İşte son durum
Galatasaray, Ajax'ı devirdi, UEFA ülke puanı güncellendi: İşte son durum
Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığına yükseldi
Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığına yükseldi
Victor Osimhen’den Avrupa’da ilk hat-trick
Victor Osimhen’den Avrupa’da ilk hat-trick
Galatasaray, Ajax'ı deplasmanda yenen ilk Türk takımı oldu
Galatasaray, Ajax'ı deplasmanda yenen ilk Türk takımı oldu