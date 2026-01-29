Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı para belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon doğrudan grup aşamasında yer alan Galatasaray, sportif alandaki başarısının yanı sıra mali olarak da büyük bir gelirin sahibi oldu. UEFA’nın belirlediği ödül dağıtımı sayesinde, sarı-kırmızılılar 36 takım arasında 20. sırada yer alarak son 16 play-off turuna yükseldi ve kasasını doldurdu.

Toplam kazanç 42,53 milyon Euro’ya ulaştı

Sadece turnuvaya katılmanın karşılığı olarak 18,62 milyon Euro’yu hanesine yazdıran Galatasaray, sekiz maçtan topladığı üç galibiyet için toplam 6,3 milyon Euro, bir beraberliği için ise 0,7 milyon Euro gelir elde etti. Grup aşamasındaki genel başarısı sayesinde ise 5,08 milyon Euro’luk bir ödüle hak kazandı.

UEFA’dan alınan yayın havuzu gelirlerinde Galatasaray’ın payı ise 8,41 milyon Euro olarak hesaplandı. Ayrıca, UEFA kulüp katsayılarına göre ayrılan bütçeden 2,42 milyon Euro daha değerli kasaya eklendi. Son 16 play-off turunda mücadele edecek olması, kulübün gelirini 1 milyon Euro artırdı ve toplam kazanç 42,53 milyon Euro’ya ulaştı.

Tur atladıkça kasa dolacak

Galatasaray, Avrupa arenasında yoluna başarıyla devam ederse, mali açıdan da yeni ödüllerle karşılaşacak. Son 16 turunun geçilmesi halinde 11 milyon Euro daha kazanacak olan sarı-kırmızılılar; çeyrek finale kalırsa 12,5 milyon Euro, yarı finale yükselirse 15 milyon Euro, finalde ise 18,5 milyon Euro alacak. Şampiyon ise ek olarak 6,5 milyon Euro’luk ödülün sahibi olacak.

Katılım ücreti ve performans gelirleri şu şekilde sıralanıyor:

Katılım: 18,62 milyon Euro

Galibiyet ödülleri: 6,3 milyon Euro

Beraberlik ödülü: 0,7 milyon Euro

Lig derecesi primi: 5,08 milyon Euro

Yayın havuzu gelirleri: 8,41 milyon Euro

Katsayı geliri: 2,42 milyon Euro

Son 16 play-off turu ödülü: 1 milyon Euro

Toplam: 42,53 milyon Euro