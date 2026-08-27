Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off etabı tamamlandı ve lig etabına adını yazdıran ekipler belli oldu.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Devler Ligi'ne direkt katılım hakkı kazanmıştı. Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de belli oldu.
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
1.Torba
PSG
Bayern Münih
Real Madrid
Liverpool
Inter
Manchester City
Arsenal
Barcelona
Atletico Madrid
2.Torba
Aston Villa
Manchester United
Borussia Dortmund
Roma
Sporting
Porto
Club Brugge
PSV
Real Betis
3.Torba
Feyenoord
Lille
Napoli
RB Leipzig
Villarreal
Shakhtar Donetsk
GALATASARAY
FENERBAHÇE
Bodo Glimt
4.Torba
Viking
Slavia Prag
Slovan Bratislava
Stuttgart
AEK
LASK Linz
Como
Lens
Sabah
Kura çekimi ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması eşleşmeleri 27 Ağustos Perşembe (bugün) belli olacak.
Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kuraları, Monako'da TSİ 19.00'da çekilecek.
Kura çekimi UEFA TV'den canlı olarak yayınlanacak.