  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Takip Et

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off etabı tamamlandı ve lig etabına adını yazdıran ekipler belli oldu.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Devler Ligi'ne direkt katılım hakkı kazanmıştı. Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de belli oldu.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

1.Torba

PSG

Bayern Münih

Real Madrid

Liverpool

Inter

Manchester City

Arsenal

Barcelona

Atletico Madrid

2.Torba

Aston Villa

Manchester United

Borussia Dortmund

Roma

Sporting

Porto

Club Brugge

PSV

Real Betis

3.Torba

Feyenoord

Lille

Napoli

RB Leipzig

Villarreal

Shakhtar Donetsk

GALATASARAY

FENERBAHÇE

Bodo Glimt

4.Torba

Viking

Slavia Prag

Slovan Bratislava

Stuttgart

AEK

LASK Linz

Como

Lens

Sabah

Kura çekimi ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması eşleşmeleri 27 Ağustos Perşembe (bugün) belli olacak.

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kuraları, Monako'da TSİ 19.00'da çekilecek.

Kura çekimi UEFA TV'den canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye'de ortalama ev fiyatı ne kadar, en yüksek ev fiyatları hangi ilde? İşte ortalama fiyatlar...Türkiye'de ortalama ev fiyatı ne kadar, en yüksek ev fiyatları hangi ilde? İşte ortalama fiyatlar...Ekonomi
Akaryakıta indirim geldi: İşte 27 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta indirim geldi: İşte 27 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den son rapor: Yurtta sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek! İşte tahminlerMeteoroloji'den son rapor: Yurtta sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek! İşte tahminlerGündem
Altında yön yukarıda, gözler Fed’de: İşte 27 Ağustos 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltında yön yukarıda, gözler Fed’de: İşte 27 Ağustos 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans


 