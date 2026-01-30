Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Avrupa futbolunun kulüpler seviyesinde en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi İsviçre Nyon’da yapıldı.

Türkiye’nin turnuvadaki temsilcisi Galatasaray, Juventus ile eşleşti. İlk maç İstanbul'da ikinci maç Torino'da oynanacak.

Galatasaray-Juventus karşılaşmaları tarihi

İtalyan ekibi Juventus, lig aşamasını 13 puanla 13.sırada tamamlamıştı.

Türkiye Milli Takımı futbolcularından Kenan Yıldız'ın da forma giydiği Juventus, İtalya Serie A'da 42 puanla 5. sırada bulunuyor.

Galatasaray ile Juventus, 2003 ve 2013 yıllarında 4 kez karşılaştı.

2003 yılındaki ilk maçta ev sahibi Juventus, Galatasaray’a karşı 2–1 üstün gelirken, İstanbul’daki karşılaşmada Galatasaray da iki golle Juventus’a karşı galip gelmişti.

2013’te ilk maç Juventus’un ev sahipliğinde ikişer golle berabere biterken, Galatasaray ev sahibi olduğu maçta 1–0 üstünlük sağlamıştı.

42,5 milyon Euro kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımlı lig etabını 20. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna kalan Galatasaray, kasasına 42,5 milyon Euro koydu. Sarı-kırmızılı ekip, bu turu da geçerse 11 milyon Euro daha kazanacak.