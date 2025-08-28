Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.
Galatasaray'ın 4. torbadan katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi. Sarı-kırmızılıların karşılaşacağı 8 takım belli oldu.
İşte Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı takımlar:
1. Rakibi: Liverpool (EV SAHİBİ)
2. Rakibi: Manchester City (DEPLASMAN)
3. Rakibi: E. Frankfurt (DEPLASMAN)
4. Rakibi: Atletico Madrid (EV SAHİBİ)
5. Rakibi: Bodo/Glimt (EV SAHİBİ)
6. Rakibi: Ajax (DEPLASMAN)
7. Rakibi: Monaco (DEPLASMAN)
8. Rakibi: Union SG (EV SAHİBİ)
Lig etabı maç tarihleri
1. Hafta: 16–18 Eylül 2025
2. Hafta: 30 Eylül–1 Ekim 2025
3. Hafta: 21/22 Ekim 2025
4. Hafta: 4/5 Kasım 2025
5. Hafta: 25/26 Kasım 2025
6. Hafta: 9/10 Aralık 2025
7. Hafta: 20/21 Ocak 2026
8. Hafta: 28 Ocak 2026
Devler Ligi'nde yer alması kesinleşen takımlar şöyle:
İngiltere (6): Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United ve 2024/25 UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Tottenham
İspanya (5): Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Villarreal
İtalya (4): Napoli, Inter, Atalanta, Juventus
Almanya (4): Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund
Fransa (3): 2024/25 UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Paris Saint-Germain, Olimpik Marsilya, Monaco
Hollanda (2): PSV, Ajax
Türkiye (1): Galatasaray
Azerbaycan (1): Karabağ
Portekiz (2): Sporting, Benfica
Belçika (2): Union Saint-Gilloise, Club Brugge
Çekya (1): Slavia Prag
Yunanistan (1): Olympiacos
Norveç (1): Bodo Glimt
Kazakistan (1): Kairat
Kıbrıs Rum Kesimi (1): Pafos
Danimarka (1): Kopenhag