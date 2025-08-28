  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Takip Et

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Takip Et

Galatasaray'ın 4. torbadan katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi. Sarı-kırmızılıların karşılaşacağı 8 takım belli oldu. 


İşte Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı takımlar: 

1. Rakibi: Liverpool (EV SAHİBİ)

2. Rakibi: Manchester City (DEPLASMAN)

3. Rakibi: E. Frankfurt (DEPLASMAN)

4. Rakibi: Atletico Madrid (EV SAHİBİ)

5. Rakibi: Bodo/Glimt (EV SAHİBİ)

6. Rakibi: Ajax (DEPLASMAN)

7. Rakibi: Monaco (DEPLASMAN)

8. Rakibi: Union SG (EV SAHİBİ)

Lig etabı maç tarihleri

1. Hafta: 16–18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül–1 Ekim 2025

3. Hafta: 21/22 Ekim 2025

4. Hafta: 4/5 Kasım 2025

5. Hafta: 25/26 Kasım 2025

6. Hafta: 9/10 Aralık 2025

7. Hafta: 20/21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026
 

Devler Ligi'nde yer alması kesinleşen takımlar şöyle:

İngiltere (6): Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United ve 2024/25 UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Tottenham

İspanya (5): Barcelona, ​​Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Villarreal
İtalya (4): Napoli, Inter, Atalanta, Juventus
Almanya (4): Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund
Fransa (3): 2024/25 UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Paris Saint-Germain, Olimpik Marsilya, Monaco

Hollanda (2): PSV, Ajax
Türkiye (1): Galatasaray
Azerbaycan (1): Karabağ
Portekiz (2): Sporting, Benfica
Belçika (2): Union Saint-Gilloise, Club Brugge
Çekya (1): Slavia Prag
Yunanistan (1): Olympiacos
Norveç (1): Bodo Glimt
Kazakistan (1): Kairat
Kıbrıs Rum Kesimi (1): Pafos
Danimarka (1): Kopenhag

30 ilçeye uyarı yapıldı, 9 saat sürecek! Esenler, Kartal, Bağcılar, Sarıyer, Üsküdar, Esenyurt...30 ilçeye uyarı yapıldı, 9 saat sürecek! Esenler, Kartal, Bağcılar, Sarıyer, Üsküdar, Esenyurt...Gündem

 

Lot başına 6,3 TL yatacak, cebiniz dolacak! Eylül ayında 16 şirket temettü dağıtacakLot başına 6,3 TL yatacak, cebiniz dolacak! Eylül ayında 16 şirket temettü dağıtacakEkonomi

 

 

Spor
Trendyol Süper Lig’de 4. haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig’de 4. haftanın hakemleri açıklandı
UEFA Şampiyonlar Ligi kurası çekilecek! İşte Galatasaray’ın muhtemel rakipleri
UEFA Şampiyonlar Ligi kurası çekilecek! İşte Galatasaray’ın muhtemel rakipleri
Beşiktaş'tan taraftarını heyecanlandıran video: Gizemli futbolcu kim?
Beşiktaş'tan taraftarını heyecanlandıran video: Gizemli futbolcu kim?
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Icardi'den Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden eleyen golü atan Kerem Aktürkoğlu paylaşımı
Icardi'den Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden eleyen golü atan Kerem Aktürkoğlu paylaşımı
Kerem Aktürkoğlu galibiyet pozuna girmedi
Kerem Aktürkoğlu galibiyet pozuna girmedi