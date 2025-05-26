Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katılım sayısı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kupasını Yenikapı'da düzenlenen görkemli törenle aldı.

Kupa seremonisine katılım sayısı açıklandı

Sarı - kırmızılıların 2 gün süren kutlamasında birçok sanatçı sahne alırken, geçtiğimiz gün yapılan kupa seremonisine katılan taraftar sayısı belli oldu.

Yenikapı Miting Alanı'ndaki kutlamada yaklaşık 700 bin kişinin yer aldığı belirlendi.

Yağmurlu havaya rağmen hınca hınç doldu

Sarı - kırmızılı taraftarlar, geçtiğimiz pazar günü yağmurlu havaya rağmen alanı hınca hınç doldurdu ve etkinliği sonuna kadar takip etti.