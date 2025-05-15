Galatasaray'ın Süper Kupa'daki rakibi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götüren Galatasaray'ın Turkcell Süper Kupa 2025'teki rakibi de netleşti.

Lig şampiyonluğu için gün sayan Galatasaray, Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmesiyle birlikte Süper Kupa yarı finalinde yine Trabzonspor'la eşleşti.

Galatasaray, Türkiye Kupası'nı kaybetmiş olsaydı Süper Lig'i 3. sırada bitiren takımla yarı finalde eşleşecekti.

Böylece ligi 3. sırada bitirecek takım ise son 4'te Fenerbahçe ile eşleşecek. Ligde son 3 haftaya girilirken, an itibarıyla 3. sırada Beşiktaş bulunuyor.

Süper Kupa'nın yeni formatı

Müsabakalar tarafsız sahada ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı finalde rakibini geçen takımlar final oynamaya hak kazanacak. Müsabakalar 2026 Ocak ayında oynatılacak. Tarihler henüz netleştirilmedi.