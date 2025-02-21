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Galatasaray'ın yabancı hakem itirazı reddedildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacakları derbiye yabancı hakem atanmasına yaptığı itirazını reddetti.

Haber Merkezi
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Galatasaray'ın yabancı hakem itirazı reddedildi
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasında, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbiye Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasına ilişkin sarı-kırmızılı kulübün "yürütmenin durdurulması talebiyle" TFF Tahkim Kuruluna başvurusunun incelendiği belirtildi.

Açıklamada, federasyonun aldığı kararın hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın, oybirliğiyle reddine karar verildiği kaydedildi.

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