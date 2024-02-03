Galatasaray’ın yeni transferi Carlos Vinicius kimdir? Kariyeri boyunca hangi takımlarda oynadı?

Carlos Vinicius kimdir?

Carlos Vinicius, 25 Mart 1995 yılında doğdu. Brezilya'nın Bom Jesus das Selvas kentinde dünyaya gelen Carlos Vinicius, kariyerine Santos altyapısında başladı.

Sonrasında Palmerias'a geçiş yapan Brezilyalı santrfor, Avrupa'da ilk macerasını ise Portekiz ekibi Real'e transfer olarak yaşadı.

28 yaşında olan Carlos Vinícius, kariyerinde birçok takım değiştirdi ve çeşitli liglerde oynama fırsatı elde etti. İlk dikkat çekici performansını 2017-2018 sezonunda Portekiz'in Real SC takımında kiralık olarak geçirirken gösterdi ve burada 39 maçta 20 gol atmayı başardı.

Real'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Vinicius, Napoli'ye transfer oldu ve bazı takımlara kiralandıktan sonra Benfica'ya bonservisi ile geçti.

Benfica'dan Tottenham'a kiralık olarak katılan 28 yaşındaki santrfor, bir sezonun ardından Portekiz ekibine geri döndü ve bu kez de PSV Eindhoven'a kiralandı.

Oyuncunun kariyer istatistiklerine bakıldığında, Caldense, Grêmio Anápolis, Real SC, Rio Ave, Monaco, Benfica, Tottenham Hotspur, PSV Eindhoven ve Fulham takımlarında toplamda 232 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 85 gol ve 35 asistlik katkı sağladı.

Kariyeri boyunca oynadığı takımlar

2016-2017 Caldense

2017-2018 Grêmio Anápolis

2017-2018 Real SC (kiralık)

2018-2019 Napoli

2018-2019 Rio Ave (kiralık)

2019 Monaco (kiralık)

2019-2022 Benfica

2020-2021 Tottenham Hotspur (kiralık)

2021-2022 PSV (kiralık)

2022 Fulham

2024 Galatasaray (kiralık)