Galatasaray'ın yeni transferi Deniz Gül: 'Çocukluk hayalim gerçekleşti'

Sarı-kırmızılıların kadrosuna kattığı milli futbolcu Deniz Daniel Gül, kulübün Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu belirten Deniz, "Çocukluk hayalim gerçekleşti. Bugün başardık ve artık çok mutluyum çünkü buradayım. Öncelikle taraftara çok teşekkür ediyorum. Havalimanında beni çok güzel karşıladılar. Onlarla da bir an önce statta görüşmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek ise Deniz Gül'ün transferiyle ilgili düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

"Fotoğrafı var stadyumumuzda, babasına da sordum. 2013 yılında çektirmiş. Deniz'in hayal kurduğu takıma gelmesi çok enteresan. Çok kıymetli bir oyuncu, genç bir kardeşimiz. Galatasaray'a çok uzun yıllar hizmet edeceğinden eminim. Hem Galatasaraylı olması hem de böyle bir kulübün oyuncusu olması ikisi de çok önemli. Kendisine başarılar diliyorum. İnşallah sakatlık falan olmadan uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecek. Kendisine Galatasaray'a hoş geldin diyorum."