Galatasaray’ın yeni transferi Rafael Leao'dan taraftara Türkçe mesaj (Video)
Galatasaray’ın transfer görüşmelerine başladığı Portekizli futbolcu Rafael Leao, sarı-kırmızılı taraftarlara uçaktan mesaj yolladı.
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Galatasaray’ın transferde anlaşma sağladığı Portekizli futbolcu Rafael Leao, önümüzdeki saatlerde İstanbul’a inerek taraftarla buluşacak.
Portekizli oyuncu Galatasaray’ın sosyal medya hesabından yayınlanan video ile taraftara Türkçe mesaj yolladı.