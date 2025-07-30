Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, İstanbul'a geliyor!

Habertürk'ün haberine göre yıldız golcü Victor Osimhen'i taşıyan özel uçağın saat 21:30'da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapması bekleniyor.

Osimhen, perşembe sabah saatlerinde ise Galatasaray için sağlık kontrolünden geçecek.

Osimhen'den paylaşım geldi

Nijeryalı futbolcu, dün gece geç saatlerde sosyal medya hesabından Galatasaray için paylaşımda bulundu. 27 yaşındaki santrforun paylaşımı sarı-kırmızılılara büyük heyecan yaşattı.

Sarı kırmızılılar, 2 Ağustos Cumartesi günü İstanbul’da oynanacak Lazio hazırlık maçında Osimhen için özel bir “hoş geldin töreni” organize etmeye hazırlanıyor.

RAMS Park’ta yapılacak karşılaşma öncesinde ya da devre arasında yıldız oyuncunun taraftarla buluşturulması gündemde.

75+5 milyon Euro ödenecek

Galatasaray, Osimhen için Napoli'ye toplamda 75+5 milyon Euro ödeyecek.

75 milyon Euro'nun 40 milyonunu peşin, 35 milyonunu ise 2026 yılı sonuna kadar İtalyan kulübüne ödemeyi taahhüt eden sarı-kırmızılı yönetim, 5 milyon Euro da bonus maddelerinden doğan bir bedel ödeyecek.