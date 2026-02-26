Galatasaray'ın yıldızı Osimhen golden sonra neden sevinmediğini açıkladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçta elde ettiği 5-2’lik avantajla gittiği Torino’da, Juventus karşısında beklemediği bir baskıyla karşı karşıya kaldı. Ev sahibi ekip, Locatelli, Gatti ve McKennie'nin golleriyle karşılaşmayı uzatmalara taşıdı.

Büyük bir heyecan fırtınasına sahne olan maçın 105. dakikasında ise Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, ağları havalandırarak skoru 7-5’e taşıdı ve Galatasaray’a son 16 turu biletini kazandırdı.

Ancak Nijeryalı futbolcunun gol sonrası sevinmemesi ve kutlama yapmaması futbolseverlerde merak uyandırdı. Karşılaşma boyunca zaman zaman arkadaşlarından yeterli desteği alamayan Osimhen’in, golüyle turu getirmesine rağmen sevinmemesi sosyal medyada çok konuşuldu.

Maç sonrasında sessizliğini bozan Osimhen, bu davranışının nedenlerini açıkladı.

Yıldız oyuncu, üç temel sebep sıralayarak şu açıklamaları yaptı:

“Kariyerimde dönüm noktası olan ve çok sevdiğim eski hocam Spalletti’ye olan saygımdan dolayı sevinç yaşamadım. 10 kişi kalmış bir rakibe karşı beklenen performansı sergileyemedik, kötü oynadık. Ben hislerini gizleyebilen bir adam değilim. Bugün Juventus taraftarları takımlarını ayakta alkışladı çünkü bizden daha iyi bir oyun ortaya koydular. Bir üst tura yükseldiğimiz için elbette çok mutluyum ancak sahada sergilediğimiz oyun bu coşkuyu gölgeledi.”