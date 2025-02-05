Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig’in 22. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

"Kayserispor Kulübü’nün 01.02.2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi, 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve Ek-1 maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’nın 8/9 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Kayserispor Kulübü antrenörü Muhammed Türkmen’in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 02.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

- Trabzonspor Kulübü’nün 01.02.2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve Ek-1 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

- Adana Demirspor Kulübü’nün 02.02.2025 tarihinde oynanan Adana Demirspor-Kasımpaşa Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

- Göztepe Kulübü’nün 02.02.2025 tarihinde oynanan Göztepe-Alanyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

- Fenerbahçe Kulübü’nün 02.02.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

- Çaykur Rizespor Kulübü’nün 02.02.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve Ek-1 maddesi uyarınca ve 03.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından Kulüp Başkanının paylaşımında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut’un 03.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,

Çaykur Rizespor Kulübü futbolcusu Rachid Ghezzal’ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’nın 16. maddesi uyarınca, " hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 03.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

Çaykur Rizespor Kulübü futbolcusu Olasunkanmi Ibrahim Olawoyin’in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’nın 16. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,

Çaykur Rizespor Kulübü görevlisi Burak Bakır’ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve "hakem soyunma odası ve koridorlarındaki hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 39. maddesi uyarınca 04.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

- Gaziantep Futbol Kulübü’nün 03.02.2025 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü-Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 22/1 maddesi uyarınca ve " merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

- Galatasaray Kulübü’nün 03.02.2025 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü-Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve 02.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından başka müsabakaya ilişkin olarak yapılan paylaşımda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek’in 02.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan başka müsabakaya ilişkin "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,

Galatasaray Kulübü futbolcusu Abdülkerim Bardakcı’nın aynı müsabakadaki "bilinçli kart görmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 37. maddesi uyarınca 04.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

Galatasaray Kulübü İdarecisi İbrahim Hatipoğlu’nun 02.02.2025 tarihinde medyada yapmış olduğu açıklamalarında yer alan başka müsabakaya ilişkin "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."