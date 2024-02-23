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Galatasaraylı Mauro Icardi, PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, MKE Ankaragücü ile oynanan mücadelenin ardından tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.

Haber Merkezi
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Galatasaraylı Mauro Icardi, PFDK'ya sevk edildi
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Mauro Icardi, MKE Ankaragücü-Galatasaray müsabakasındaki sosyal medyada yayılan hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkedildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI’nin 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."