Galatasaraylı yöneticilere yasa dışı bahis davası

14 Eylül 2024’te RAMSPARK’ta oynanan Çaykur Rizespor maçında, Galatasaraylı futbolcuların formalarının arka kısmında yasa dışı bir bahis sitesinin reklamının yer aldığı görüldü. Maç sırasında stattaki led reklam panolarında da aynı sitenin tanıtımının yapıldığı tespit edildi.

Galatasaray’dan maç sonrası yapılan açıklamada, “Galatasaray Sportif A.Ş, Galatasaray Spor Kulübü ve Serwin Global Solutions SDN BHD arasında küresel bir dijital spor haber platformu olan 'meritking.news' markası tanıtımı özelinde kullanılmak üzere 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayacak şekilde 14 milyon 60 bin dolar artı KDV bedelle futbol takımımızın forma sırtı, farklı branşlarımızda reklam ve tanıtım haklarını kapsayan sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Tartışmalar mahkeme kadar gitti

Patronlar Dünyası'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı ancak takipsizlik kararı verdi. Soruşturma dosyasına peş peşe yapılan itirazlardan biri de Milli Piyango İdaresi’ne aitti. İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, 27 Temmuz’da verdiği kararla tartışmalara son noktayı koydu ve olayın suç olduğuna kanaat getirdi ve dava açılmasını istedi.

Mahkeme, 7258 Sayılı Kanun’daki, “Kişileri reklam vermek ve sair suretle spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynatmaya teşvik edenler bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır” yazılı maddeyi hatırlattı.

Mahkeme dava açılmasını talep etti

Kararda, yasadışı bahis reklamıyla ilgili yeterli şüphenin bulunduğu belirtilerek, sponsorlukta imzası bulunan Galatasaraylı yönetici Eray Yazgan ve tespit edilecek diğer kişiler hakkındaki tüm takipsizlik kararlarını kaldıran mahkeme soruşturma dosyasını dava açılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.