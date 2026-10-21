Galatasaraylı Yunus Akgün'den Lille'de 65 saniye rekoru!
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille’e konuk olan Galatasaray'da Yunus Akgün’den 65 saniyede gelen gol büyük sevinç yaşattı. Her ne kadar Lille ardından skoru 1-1'e taşısa da Yunus Akgün’ün ilk 65 saniyedeki golü, Galatasaray'ın en erken golü olarak tarihe geçti.
Önceki rekor, 22 Ekim 2025'te Bodo/Glimt karşısında maçın 3. dakikasında gol atan Victor Osimhen'e aitti.
Galatasaray, Lille karşılaşmasında Yunus Akgün’ün 2. dakikada attığı golle maça hızlı başladı. Galatasaray'ın bu golü, kulüp tarihinin Şampiyonlar Ligi’ndeki en erken golü olarak kayıtlara geçti.
Yunus Akgün'den erken gol
Galatasaray'ın, Lille maçında Yunus Akgün'an ayağından kazandığı 2. dakikadaki golü kulüp tarihine de yeni bir not düştü.