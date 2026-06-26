Gazi Koşusu 100. kez koşulacak: Şampiyona rekor ikramiye

Türk at yarışçılığının zirvesi sayılan Gazi Koşusu, bu yıl 100. kez düzenleniyor. 1927 yılından bu yana Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına kesintisiz olarak gerçekleştirilen yarış, 28 Haziran Pazar günü saat 17.15’te İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda start alacak.

2026 yılı şampiyonunu belirleyecek mücadelede 20'si erkek, 2'si dişi toplam 22 safkan piste çıkacak. 7'den 70'e milyonlarca yarışseverin sonucunu merakla beklediği koşu, sezonun en heyecanlı randevusu olmaya aday.

Birinciye rekor ikramiye

Bu yılki Gazi Koşusu'nun birincilik ikramiyesi 50.000.000 TL olarak açıklandı. İkinci olan safkanın sahibine 20.000.000 TL, üçüncüye 10.000.000 TL, dördüncüye 5.000.000 TL, beşinciye ise 2.500.000 TL ödeme yapılacak.

Asıl kazanç ise birinciliği elde edecek tayın sahibini bekliyor. Şampiyon, birincilik ikramiyesine ek olarak 100. Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü'nü (50.000.000 TL) alacak. Kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte bu rakam toplam 126.870.000 TL'ye ulaşacak.

Üstelik kazanç burada bitmiyor. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisiyse devreye yetiştiricilik primi de girecek ve ödül 141.870.000 TL'yi bulacak.

Gazi Koşusu’nun tarihi 1927’ye uzanıyor

Gazi Koşusu'nun hikayesi 1927'de başladı. İlk yarışı, Ali Muhiddin Hacıbekir'in Neriman adlı kısrağı kazandı ve o günden bu yana koşu hiç kesintiye uğramadı. Bu anlamlı yarışı kazananlar arasında devlet adamları da yer aldı; II. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Olgo'su ile III. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Cap Gris Nez adlı safkanı zafere ulaşan isimler oldu.

Pistteki en iyi derece ise 1996'dan kalma. Özdemir Atman'ın Bold Pilot adlı safkanı, 2.26.22'lik zamanıyla Gazi tarihinin rekorunu elinde tutuyor.

Rekorların sahipleri şu şekilde;

Koşuyu en çok kazanan eküri unvanı Eliyeşil Ekürisi'ne ait. Bu ekip; Darling (1950), Kusun (1953), Atlıhan (1961), Melikşah (1963), Kayarlı (1964), Minimo (1971), Akkor (1972), Karayel (1973), Buğra (1976), Toraman (1982), Cartegena (1984), Hafız (1986) ve Popular Demand (2005) ile tam 13 kez şampiyonluğa uzandı.

Jokeyler arasında zirvede Mümin Çılgın bulunuyor. Çılgın; Helene De Troia (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr. Seferof (1979), Dersim (1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991) ile 9 zaferin altına imza attı.

Yakın tarihin en dikkat çekici başarısı ise Ahmet Çelik'e ait. Usta jokey; Renk (2015), Graystorm (2016), Piano Sonata (2017), Hep Beraber (2018), The Last Romance (2019), Call To Victory (2020) ve Burgas (2021) ile koşuyu 7 yıl üst üste kazanarak unutulmaz bir rekora ulaştı.