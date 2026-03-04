Gaziantep-Fenerbahçe maçı başlayamadı, hakemler soyunma odasına gitti
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda oynanacak olan Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı stadın ışıklandırma sistemindeki arıza nedeniyle başlamadı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.30'da başlaması gereken karşılaşma, ışıklandırma sistemindeki sorun nedeniyle başlayamadı. Müsabakanın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, iki takımın kaptanını yanına çağırarak durumu anlattı.
Hakem heyeti, sahaya çıkan futbolcular soyunma odasına gönderme kararı aldı.
Statta karşılaşmanın gecikmeli olarak başlayacağı anons edildi.