  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Takip Et

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve haftasında bugün oynanacak Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Özgür Yankaya görev yapacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe saat 20.30'da Gaziantep FK Stadyumu'nda karşılaşacak.

Bu mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yapacak. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Samet Çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.

Müsabakada VAR'da Özgür Yankaya, AVAR'da da Gökhan Barcın görev alacak.

Domenico Tedesco, Gaziantep deplasmanına gitmeyecekDomenico Tedesco, Gaziantep deplasmanına gitmeyecekSpor
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 4 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 4 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
İlk kez işe girecek gençlerin maaşı devletten! 228 milyar TL kaynak ayrıldıİlk kez işe girecek gençlerin maaşı devletten! 228 milyar TL kaynak ayrıldıEkonomi
İstanbul'da hava trafiğine sis engeli: Uçaklar iniş yapamadıİstanbul'da hava trafiğine sis engeli: Uçaklar iniş yapamadıGündem

 