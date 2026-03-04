Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve haftasında bugün oynanacak Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Özgür Yankaya görev yapacak.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe saat 20.30'da Gaziantep FK Stadyumu'nda karşılaşacak.
Bu mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yapacak. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Samet Çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.
Müsabakada VAR'da Özgür Yankaya, AVAR'da da Gökhan Barcın görev alacak.