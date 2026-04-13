Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz: İstifa ettim

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor maçı sonrası istifa ettiğini duyurdu.

Yılmaz, Türk futbolundaki kalitenin yerlerde olduğunu vurgulayarak Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya sert tepki gösterdi. Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş'ın kendisini aradığını ve kendisine bahis oynayan bir Burak Yılmaz'ın olduğunu söylediğini belirtti. Yılmaz, Kocaelispor maçında kırmızı kart gördükten sonra Göktaş'ı aradığını ve sert konuştuğunu söyledi. O günden bu yana hakemler tarafından doğrandığını belirten Yılmaz, "MHK Başkanı Ali Kıran Baş kesen gibi rahat, keyfi yerinde. Kim koruyor bilmiyorum, büyükler koruyor tabii" dedi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Gaziantep FK teknik direktörü Yılmaz, "Bugün itibarıyla istifa ediyorum. Allah herkesin yolunu açık etsin. Gaziantep'e teşekkür ediyorum. Aslan gibi başarılı şekilde geldim kümede bıraktım. Bu zamana kadar çok başarılı, çok değerli teknik direktörler gibi başarısızlık yaşamadım. Ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlar" sözleriyle istifasını duyurdu.



MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya sert tepki gösteren Yılmaz, TFF 2. Başkan Vekili Göktaş'ın kendisini arayıp bahis oynadığını söylemesinin üzerine her maçta hakemler tarafından doğrandığını öne sürdü. Bunun yanı sıra Türk futbolunun kalitesinin yerlerde olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"MHK Başkanı Ali Kıran Baş kesen gibi rahat, keyfi yerinde"



"MHK Başkanı Ali Kıran Baş kesen gibi rahat, keyfi yerinde. Kim koruyor bilmiyorum, büyükler koruyor tabii. Çok rahatlar. Federasyonla sıkıntılı bir durum yaşadım, bunu da ondan yaptılar. Federasyondaki bazı insanlar sürekli tehditvari konuşuyor. Ben de birazdan konuşacağım. Bugüne kadar gitmediysem başkana verdiğim sözden dolayı gitmedim. Takımıma para aradım, çocukların maaşlarını ve primlerini yatırttırdım. Kendim para almıyorum, çok cüzi. Bana çok fazla terbiyesizlik yapıldı, görmezden geldim. Başkanımıza söz verdim. Bu TFF, bu hakemler, TFF’nin içindeki olaylar, hakemlerin rahat rahat doğraması… Bu MHK Başkanına niye dokunulmuyor? Türk futbolunun kalitesi yerlerde.

"Fuat Göktaş aradı, bir tane Burak Yılmaz bahis oynamış dedi"



MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı? Fuat Göktaş ile istedikleri gibi oynatıyorlar. Size bir şey anlatacağım. Fuat Göktaş devre arası Antalya'da kamptayken beni aradı. Bir tane Burak Yılmaz bahis oynamış dedi. Ne diyorsun abi dedim sen. Ben 2010-2011'i yaşamışım. Bu bahis olayı benim karın ağrım dedim telefonu kapattım. 15 dakika sonra tekrar ardı. Özür dilerim yanlış Burak Yılmaz'mış. Iğdır'da birisiymiş, çıkarttırdım dedi. İyi dinleyin. Kendinizi benim yerime koyun. Bahis nasıl oynanır bilmem. İhtiyacım da yok. Mecnun Otyakmaz'ı aradım. Karıştı ortalık. Kocaelispor maçında hiçbir şey yokken atıldım. Ondan sonra Fuat Göktaş'ı aradım. Yanlış konuştum. Bu da benim hatam. Ben miyim diye yoklama çekti. Ondan sonra bugüne kadar her maçta beni doğradılar.

"Beşiktaş'ın yediği penaltı, penaltı mı?"

Bu hakemlerle olmaz. Beşiktaş'ın yediği penaltı, penaltı mı? Allah aşkına! Beni ilgilendirmez. Ama kardeşim gözle görülen bir şey var. Bu hakemlerle olmaz. 1 gün önce Galatasaray'ın Konya'da attığı gol iptal ediliyor. 1 gün sonra Trabzonspor aynı golü bana atıyor. Elinizi vicdanınıza koyun. Bakın ben düzeni söylüyorum. Kimseyi savunmak için değil. Bu düzen, düzelmez!"