Gaziantep FK, yarın Samsunspor'u konuk edecek

Kalyon Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Emre Kargın yönetecek.

Bu sezon lige galibiyetle başlayan Gaziantep temsilcisi, Samsunspor karşılaşmasında sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak.

Samsunspor ile 3. randevu

Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, Samsunspor ile 3. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde geçen sezon Samsunspor ile 2 kez karşılaşan kırmızı-siyahlılar, bu karşılaşmalardan birinde galip gelirken bir karşılaşmadan da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Gaziantep FK, bu sezon ise ligin 2. haftasında ağırlayacağı Samsunspor'u yenip puanını 6'ya çıkarmayı hedefliyor.