Geert Wilders'tan Süper Kupa paylaşımı: Suudi Arabistan'a 'Atatürk' göndermesi
Hollanda’daki aşırı sağcı lider Geert Wilders, Riyad'da Fenerbahçe-Galatasaray maçında yaşanan krizle ilgili Suudi Arabistan'a göndermede bulunan bir Atatürk mesajı paylaştı.
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Hollanda'da geçtiğimiz ay yapılan seçimlerde partisi PVV ile en yüksek oyu alan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders sosyal medya üzerinden Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak dün yaşanan gelişmeler üzerine iptal edilen Süper Kupa maçıyla ilgili paylaşım yaptı.
Wilders paylışımında, "Atatürk-Suudi Arabistan: 10-0" ifadelerini kullandı.