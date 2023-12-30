Geert Wilders'tan Süper Kupa paylaşımı: Suudi Arabistan'a 'Atatürk' göndermesi

Hollanda'da geçtiğimiz ay yapılan seçimlerde partisi PVV ile en yüksek oyu alan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders sosyal medya üzerinden Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak dün yaşanan gelişmeler üzerine iptal edilen Süper Kupa maçıyla ilgili paylaşım yaptı.

Wilders paylışımında, "Atatürk-Suudi Arabistan: 10-0" ifadelerini kullandı.