Geleneksel Türk sporları ‘dijitale’ taşındı

Genç oyun geliştiricileri İstanbul Kent Üniversitesi ve Özünlü Grup iş birliğiyle düzenlenen ‘Can’t Game Jam’, organizasyonunda bir araya geldi. Geleneksel Türk sporlarını dijital dünyayla buluşturmayı amaçlayan organizasyonda kültürel miras ile bilişimi aynı sahnede buluştu. Etkinlik 180 gencin mobil oyun ürettiği bir rekabete sahne oldu.Birçok oyunun geliştirildiği etkinlikte 24 oyun finale kaldı. Etkinliğin dikkat çeken kategorilerinden biri de, ‘Yağlı Güreş’ özel ödülü oldu. Bu kategoriyle, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer alan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin dijital oyunlar aracılığıyla yeniden yorumlanması sağlandı. Etkinliğe İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü ve Özünlü Grup CEO’su ve 664.Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, şampiyon güreşcilerile Türkiye’nin farklı illerinden oyun geliştirmek için gelen gençler katıldı. Türkiye’de kültürel temalı oyun geliştirme girişimlerine örnek teşkil eden Can’t Game Jam, gelecek yıllarda da ulusal ve uluslararası arenaya açılmayı hedefliyor. Bu organizasyon ile Türkiye’nin dijital kültür politikalarına katkı sunulması hedefleniyor.

40 üniversiteden 180 öğrenci

Türk spor geleneğini genç kuşaklara aktaracak yenilikçi projelere destek verdiklerini ifade eden etkinliğin ana sponsoru olan Özünlü GroupCEO’su ve 664. Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, bu girişimle yalnızca bir oyun maratonuna değil, aynı zamanda bir kültürel dönüşüm hareketine öncülük etmek istediklerini söyledi. Bu inançla yola çıkan ‘Can’t Game Jam’in de geçmişin izlerini geleceğin teknolojisiyle harmanlayarak genç nesillere ilham verdiğini kaydeden Ufuk Özünlü, “Can’t Game Jam, sadece özgün temasıyla değil, sayılarla da fark yarattı. Türkiye’nin dört bir yanından 40 farklı üniversiteden 180 genç katılımcı, 48 saat boyunca aralıksız çalışarak 24 özgün oyun finale kaldı. Yarışmaya katılan oyunlar, ‘Geleneksel Türk Sporları’ temasında geliştirildi ve bu kapsamda hem yaratıcı hem de kültürel açıdan derinlikli işler ortaya çıktı.” dedi.

Gençler için bir vitrin

Kültürel mirasın genç kuşaklara ancak yenilikçi yöntemlerle aktarılabileceğini dile getiren Ufuk Özünlü, “Özellikle oyun geliştirme gibi dijital üretim alanları, yeni neslin hem ilgisini çeken hem de ifade gücünü artıran alanlar olduğunu söylemeliyiz. Bu açıdan bakıldığında ‘Can’t Game Jam’, yalnızca bir yarışma değil, kültürel aidiyeti teknolojiyle güçlendiren bir etkileşim alanı olarak konumlanıyor. Gençler için bir vitrin, geleneksel değerler içinse bir yeniden doğuş sahnesi olan bu etkinlik, teknolojiyi sadece araç değil, kültürün taşıyıcısı olarak konumlandırıyor.” diye konuştu.