Genç Milli Takımı, namağlup şampiyon oldu

Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'ın Aktau kentinde, 53 ülkeden 400'den fazla sporcunun katıldığı şampiyonada ay-yıldızlı ekip tüm müsabakaları kazanarak altın madalya aldı. Kazakistan'ın gümüş madalya kazandığı organizasyonu Hindistan ise 3. sırada noktaladı.

Antrenör Doğa Cihan Göksel'in takım kaptanlığında mücadele eden ay-yıldızlı ekipte yer alan International Master Işık Can, FIDE Master Adar Tarhan, FIDE Master Hasan Hüseyin Çelik ve Women Candidate Master WCM Işıl Can'dan oluşan İstanbul ENKA Lisesi takımı olarak yarışan genç milliler, Bangladeş, Hırvatistan, Letonya, Paraguay, Hindistan, Kazakistan, Almanya ve Moldova takımlarını mağlup etti.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, genç sporcularla gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Satrançta müthiş bir heyecan yaşıyoruz. Bakü'deki Dünya Kupası'nda milli sporcularımızın başarı grafiğini gururla izledik. Türk ustalarını dünya otoriteleri yakından takip ediyor. Gençlerimiz müthiş sonuçlara imza atıyor. Önemli bir şampiyonlukta çok başarılı performans sergilediler, turnuvanın favorisi gösterildiler. Dünya şampiyonu olan genç millilerimizle gurur duyuyoruz. Şampiyonada ülkemize altın madalya getiren genç millilerimizi ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum. Bu başarıda payı olan sporcularımızın ailelerine verdikleri destek nedeniyle teşekkür ediyorum. Türkiye, satrançta alınan başarılarla bir satranç ülkesi olduğunu gösteriyor. Dünya ve Avrupa'da Türk satrancı konuşuluyor, sporcularımızın oyunları analiz ediliyor, yorumlar yapılıyor. Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Satrançta bu başarı grafiğini sürdürülebilir kılmak için çalışıyoruz."