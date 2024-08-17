Genç Sultanlar, İtalya'yı yenerek Avrupa şampiyonu oldu!

Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda grubunu 7'de 7 yaparak lider bitiren 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, finalde İtalya'yı 3-2'lik setlerle mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

İlk sette rakibine 25-22 mağlup olan Genç Sultanlar, ikinci sette daha etkili bir oyun ortaya koyarak 25-16 öne geçti ve setlerde durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette de baskıyı sürdüren takımımız farkı 6 sayıya kadar çıkarmasını bildi. 25-19'luk üstünlüğümüzle biten üçüncü set sonunda durum 2-1'e geldi.

Dördüncü sette Esposito'nun bulduğu sayılarla performansını arttıran İtalya, 25-17 ile durumu 2-2'e getirdi ve mücadele final setine gitti.

Karar setinde baskıyı elden bırakmayan milliler, 15-11'lik skor ile maçı kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu.

Ay-yıldızlılar, yarı finalde Polonya'nın karşısına çıkmış, rakibini 3-1 mağlup ederek finale yükselmişti.