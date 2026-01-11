Gençlerbirliği, Ahmet Çalık'ı vefatının dördüncü yılında andı
Ankara ekibi Gençlerbirliği, Ahmet Çalık'ı ölümünün dördüncü yılında andı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ahmet Çalık'ı vefatının 4. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Gençlerbirliği, altyapısında yetişen Ahmet Çalık'ı, ölümünün 4. yılında yayımladığı mesajla andı.
Kulübün, sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Daima kalbimizde olacaksın… Kulübümüzün altyapısında yetişen en önemli isimlerden Ahmet Çalık'ı vefatının 4. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Daima kalbimizde olacaksın…— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) January 10, 2026
Kulübümüzün altyapısında yetişen en önemli isimlerden Ahmet Çalık’ı vefatının 4. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. #AhmetÇalık ❤️ pic.twitter.com/ozxUShRkOS
Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.