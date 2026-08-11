Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü, saat 21.30’da Eryaman Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği, maç biletlerini satışa sundu.

Ankara ekibi tarafından yapılan paylaşımda, Gençlerbirliği biletlerinin Fenerbahçe passolig taraftar kartı hariç diğer tüm passolig taraftar kartları ile alınabileceği belirtildi.

Maç biletleri; VIP A ve B blok için 15 bin lira, sağ ve sol kapalı için 10 bin lira, maraton için 7 bin lira, güney kale arkası için 4 bin lira ve misafir tribünü için 5 bin 200 lira olarak satışa sunuldu.