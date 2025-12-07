Gençlerbirliği'nde kriz: Volkan Demirel görevi bıraktı

Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel istifa etti. Başkan adayı Mehmet Kaya’nın çekilmesinin ardından kararını açıkladı, Fatih Karagümrük maçı sonrası görevden ayrıldı.

Maç sonu Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ben istifa ediyorum ama bunu isteyerek yapmıyorum. Beni buraya getiren Mehmet Başkan'dı, Arda Başkan seçildi. Dün bana çok nazik davrandılar ama ben bu kararı dün almıştım zaten."

Gençlerbirliği, ikinci iç saha maçını da kazandı

Gençlerbirliği, Volkan Demirel yönetimindeki ikinci iç saha maçını da kazandı. Ankara ekibi, Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Gençlerbirliği'nin başında 6 maça çıkan Volkan Demirel 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

Başkanlık tartışmaları

Olağanüstü genel kurulda başkan seçilen Arda Çakmak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gençlerbirliği için yanlış bir şey yapmayacağımı hepiniz bilirsiniz. Kulübü daha iyiye götürmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Yalnız sizlerden bir ricam var.

Başkan olarak kalmak istiyorum ama 1-1,5 ay içerisinde belki yönetimde, divanda, disiplinde değişiklikler isteyeceğim. Hepinizi bir kez daha yoracağız, kongre yapacağız. Çünkü bildiğiniz gibi şu anda tamamen kimi bulduysak yazdığımız bir liste oldu."