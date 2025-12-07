  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Gençlerbirliği'nde kriz: Volkan Demirel görevi bıraktı
Takip Et

Gençlerbirliği'nde kriz: Volkan Demirel görevi bıraktı

Süper Lig'de Fatih Karagümrük maçını 3-0 kazanan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Volkan Demirel istifa ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gençlerbirliği'nde kriz: Volkan Demirel görevi bıraktı
Takip Et

Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel istifa etti. Başkan adayı Mehmet Kaya’nın çekilmesinin ardından kararını açıkladı, Fatih Karagümrük maçı sonrası görevden ayrıldı.

Maç sonu Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ben istifa ediyorum ama bunu isteyerek yapmıyorum. Beni buraya getiren Mehmet Başkan'dı, Arda Başkan seçildi. Dün bana çok nazik davrandılar ama ben bu kararı dün almıştım zaten."

Gençlerbirliği, ikinci iç saha maçını da kazandı

Gençlerbirliği, Volkan Demirel yönetimindeki ikinci iç saha maçını da kazandı. Ankara ekibi, Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Gençlerbirliği'nin başında 6 maça çıkan Volkan Demirel 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

Başkanlık tartışmaları

Olağanüstü genel kurulda başkan seçilen Arda Çakmak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gençlerbirliği için yanlış bir şey yapmayacağımı hepiniz bilirsiniz. Kulübü daha iyiye götürmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Yalnız sizlerden bir ricam var.

Başkan olarak kalmak istiyorum ama 1-1,5 ay içerisinde belki yönetimde, divanda, disiplinde değişiklikler isteyeceğim. Hepinizi bir kez daha yoracağız, kongre yapacağız. Çünkü bildiğiniz gibi şu anda tamamen kimi bulduysak yazdığımız bir liste oldu."

İstanbul Valiliği’nden Fatih’teki göçmen yoğunluğu iddialarına ilişkin açıklamaİstanbul Valiliği’nden Fatih’teki göçmen yoğunluğu iddialarına ilişkin açıklamaGündem

 

Ukrayna: Rusya, 1600 İHA, 1200 güdümlü bomba ve 70 füzeyle saldırı düzenlediUkrayna: Rusya, 1600 İHA, 1200 güdümlü bomba ve 70 füzeyle saldırı düzenlediDünya

 

Spor
2025 Formula 1 Dünya Şampiyonu Lando Norris!
2025 Formula 1 Dünya Şampiyonu Lando Norris!
Gençlerbirliği'nde kriz: Volkan Demirel görevinden istifa edebilir
Gençlerbirliği'nde kriz: Volkan Demirel görevinden istifa edebilir
Monaco-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Monaco-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
James Harden 34 sayı attığı maçta NBA tarihine geçti
James Harden 34 sayı attığı maçta NBA tarihine geçti
Fenerbahçe, beraberlikle yetindi
Fenerbahçe, beraberlikle yetindi
A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası muhtemel fikstürü belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası muhtemel fikstürü belli oldu