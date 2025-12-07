Gençlerbirliği'nde kriz: Volkan Demirel görevinden istifa edebilir

Ekim ayı sonunda imza atan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel'in görevinden istifa etme kararı aldığı öne sürüldü. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre genç teknik direktör Karagümrük maçından sonra istifasını yönetime sunacak.

Ankara ekibinin başında beş maça çıkan Demirel 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Volkan Demirel'in istifa sebebinin yönetimin değişmesi ve yeni bir başkanın göreve gelmesi olduğu iddia edildi.

Geçen sezon Süper Lig'e yükselen Ankara'nın köklü takımı Gençlerbirliği hem saha içinde hem de saha dışında yaşadıkları nedeniyle zor bir dönemden geçiyor.

Başkanlık tartışmaları

Dün yapılan olağanüstü genel kurulda başkan seçilen Arda Çakmak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gençlerbirliği için yanlış bir şey yapmayacağımı hepiniz bilirsiniz. Kulübü daha iyiye götürmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Yalnız sizlerden bir ricam var.

Başkan olarak kalmak istiyorum ama 1-1,5 ay içerisinde belki yönetimde, divanda, disiplinde değişiklikler isteyeceğim. Hepinizi bir kez daha yoracağız, kongre yapacağız. Çünkü bildiğiniz gibi şu anda tamamen kimi bulduysak yazdığımız bir liste oldu."