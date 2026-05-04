Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel dönemi bitti

Gençlerbirliği yönetimi, Volkan Demirel ile bir araya gelerek veda kararı aldı. Genç teknik adamın beklenen istikrarın yakayayamaması nedeni ile bu kararın verildiği belirtilti.

Göreve geldiği Mart ayından bu yana takımı ayağa kaldırmayı hedefleyen Volkan Demirel çıktığı 8 lig maçında sadece 1 galibiyet alabilirken, kalesinde gördüğü 11 gole karşılık rakip fileleri sadece 3 kez sarsabildi. Beşiktaş, Göztepe, Başakşehir ve Galatasaray karşısında alınan üst üste mağlubiyetlerle küme düşme hattına yaklaşan Başkent ekibi, son olarak Karagümrük deplasmanından da eli boş dönünce yönetim çareyi kan değişiminde buldu.