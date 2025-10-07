Gheorghe Hagi Süper Lig'e dönüyor: İşte görüştüğü takım
Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi, yeniden Süper Lig'de görev yapacak.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktör Selçuk Şahin ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başladı.
Ajansspor'un haberine göre, Eyüpspor'a teknik direktörlük görevi için Rumen futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi önerildi.
İstanbul ekibi Hagi'yi değerlendirmeye aldı ve ilk görüşme için aday listesine aldı.
Son olarak Romanya Ligi ekiplerinden Farul Constanta'yı çalıştıran 59 yaşındaki Hagi, teknik direktörlük kariyerinde daha önce Galatasaray, Bursaspor, Viitorul ve Romanya Milli Takımı'nda görev almıştı.