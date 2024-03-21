Gökhan Gönül futbola geri döndü: Yeni adresi belli oldu
Eski futbolcu Gökhan Gönül, geçen yaz emeklilik kararı aldığını duyurmuştu. Gönül, Ümit Milli Takım'ın antrenmanında teknik direktör Levent Sürme'nin yanında görüntülendi.
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Son olarak Çaykur Rizespor forması giyen ve 2023 yazında futbolculuk kariyerini noktalayan Gökhan Gönül'ün futbola geri döndüğü öne sürüldü.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Gökhan Gönül'ün, TFF'nin "Milli Takımlar" hesabından paylaşılan fotoğraflarında U21 Takımı Teknik Direktörü Levent Sürme'nin yanında yer aldığı görüldü.
Söz konusu gelişme sonrası emeklilik kararını açıklayan Gökhan Gönül'ün futbola geri döndüğü yönündeki iddialar güçlendi.