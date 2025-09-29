Golf severler 'Istanbul Airport Golf Cup'ta buluştu

İGA İstanbul Havalimanı, havacılık sektörüne sağladığı katkıların yanı sıra kültür, sanat ve spora verdiği destek devam ediyor.

Golfte kıran kırana geçen mücadele

Kemer Golf Kulübü üyelerine özel olarak düzenlenen golf turnuvasına ana sponsor olarak katkı sağladı. 26-27-28 Eylül tarihleri arasında düzenlenen turnuvaya, iş ve sanat dünyasından yoğun ilgi gösterdi.

Üç gün boyunca hem ‘junior’ hem de ‘yetişkin’ kategorilerinde kıran kırana geçen mücadeleler sonucunda, dereceye giren oyuncular, dün düzenlenen törenle ödüllerini aldılar.

Golf turnuvasına iş ve sanat dünyasından yoğun ilgi

Turnuvada; iş, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra İGA İstanbul Havalimanı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir, Hasan Akçakayalıoğlu, Kıvanç Oktay, Mehmet Ziylan, Erhan Kamışlı, Korhan Kurtoğlu Çağla Metin ve Erdem Kıramer yer aldı.

‘Istanbul Airport Golf Cup’ 2025 Kazananları:

Men's Cat A Winner: Ertuğ Yaşar

Men's Cat B Winner: Kaan Baral

Men's Cat C Winner: Özkan Demirci

Men's Cat D Winner: Hikmet Albayrak

Ladies Cat A Winner: Bahar Gündoğar

Ladies Cat B Winner: Zeynep Dağaltı

Junior 18 Holes Winner: Uluç Aslan

Junior Academy Course Winner: Doruk Ermanlı

Ladies Longest Drive: Elif Türkoğlu

Men's Longest Drive: Mahmut Köylü

Ladies Nearest To The Pin: Damla Ermanlı

Men's Nearest To The Pin: Ersin Aktürk

Ladies Gross: Canan Ediboğlu

Men’s Gross: Atilla Akso