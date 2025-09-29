Golf severler 'Istanbul Airport Golf Cup'ta buluştu
İstanbul Havalimanı’nın ana sponsorluğunda Kemer Country Golf Kulübü’nde düzenlenen “Istanbul Airport Golf Cup”, bu yıl da büyük bir heyecanla tamamlandı. Yaklaşık 200 golf tutkununun katıldığı turnuvada son gün oynanan müsabakaların ardından ödül töreniyle sona erdi.
İGA İstanbul Havalimanı, havacılık sektörüne sağladığı katkıların yanı sıra kültür, sanat ve spora verdiği destek devam ediyor.
Golfte kıran kırana geçen mücadele
Kemer Golf Kulübü üyelerine özel olarak düzenlenen golf turnuvasına ana sponsor olarak katkı sağladı. 26-27-28 Eylül tarihleri arasında düzenlenen turnuvaya, iş ve sanat dünyasından yoğun ilgi gösterdi.
Üç gün boyunca hem ‘junior’ hem de ‘yetişkin’ kategorilerinde kıran kırana geçen mücadeleler sonucunda, dereceye giren oyuncular, dün düzenlenen törenle ödüllerini aldılar.
Golf turnuvasına iş ve sanat dünyasından yoğun ilgi
Turnuvada; iş, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra İGA İstanbul Havalimanı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir, Hasan Akçakayalıoğlu, Kıvanç Oktay, Mehmet Ziylan, Erhan Kamışlı, Korhan Kurtoğlu Çağla Metin ve Erdem Kıramer yer aldı.
‘Istanbul Airport Golf Cup’ 2025 Kazananları:
Men's Cat A Winner: Ertuğ Yaşar
Men's Cat B Winner: Kaan Baral
Men's Cat C Winner: Özkan Demirci
Men's Cat D Winner: Hikmet Albayrak
Ladies Cat A Winner: Bahar Gündoğar
Ladies Cat B Winner: Zeynep Dağaltı
Junior 18 Holes Winner: Uluç Aslan
Junior Academy Course Winner: Doruk Ermanlı
Ladies Longest Drive: Elif Türkoğlu
Men's Longest Drive: Mahmut Köylü
Ladies Nearest To The Pin: Damla Ermanlı
Men's Nearest To The Pin: Ersin Aktürk
Ladies Gross: Canan Ediboğlu
Men’s Gross: Atilla Akso